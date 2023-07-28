Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayının atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından mesleğe kabullerine karar verilen adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının kura töreni Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmişti.

HSK ait atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

25 Temmuz'da yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayı atandı.

Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

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