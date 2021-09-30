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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayınlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulunca, atanmalara ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayınlandı.
- AA
- 30.09.2021 - 03:22
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.
HSK'YA AİT ATAMALAR
Karara göre, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının ataması, 27 Eylül'de yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.