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HSK 2024 yılı Kararnamesi'ni yayınladı

HSK 2024 yılı Kararnamesi'ni yayınladı 2024 Adli ve İdari Yargı Kararnamesi yayınlandı. Buna göre 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yerlerinde değişiklik yapıldı.