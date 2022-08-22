Hakim ve savcı maaşları ne kadar? Hakim ve savcı maaşları 2022

Hakim ve savcı maaşları ne kadar? Hakim ve savcı maaşları 2022

Hakim ve savcı maaşlarıyla ilgili son durumu merak eden vatandaşlar, "Hakim ve savcı maaşları ne kadar?" sorusunu gündeme getirdi.

Enflasyon oranları açıklandıktan sonra asgari ücrete gelen ikinci zam, savcı ve hakimlerin maaşlarına etki etti.

Her yıl değişen maaşlar bu sene temmuz ayında bir kez daha değişirken, hakim ve savcıların net olarak kazandıkları ücret merak konusu oldu.

Milyonlarca hakim ve savcıyı ilgilendiren maaş çizelgesi hakkında, "Hakim ve savcı maaşları ne kadar?" sorusu gündeme getirildi.

Derece ve kıdemlerine göre değişen hakim ve savcı maaşları dışında da, alım olup olmayacağı merak ediliyor.

Peki, Hakim ve savcı maaşları ne kadar? İşte detayları...

Hakim ve savcı maaşları ne kadar? Hakim ve savcı maaşları 2022

Hakim ve savcıların maaşlarını belirleyen bazı unsurlar vardır. Bu unsurlardan en önemlisi ise kıdem ve derecedir. En yüksek maaşı meslekte 24 yıla yakın zaman geçirmiş olanlar alırken, en düşük maaşı ise mesleğe yeni başlayan hakim ve savcılar alıyor.

Savcı maaşları 2021 yılında 1.derecedeki hakim ve savcı için 11 bin TL olarak belirlenmişti. Savcı ve hakimlerin 15 yıl hizmet süresi bulunmaktadır.

İşte savcı ve hakim maaşları 2022;

8. derece: 12 bin 500 TL’dir.

7. derece: 13 bin TL’dir.

6. derece: 13 bin 500 TL’dir.

5. derece: 14 bin TL’dir.

4. derece: 14 bin 500 TL’dir.

3. derece: 15 bin 200 TL’dir.

2. derece: 15 bin 750 TL’dir.

1. derece: 18 bin TL’dir 1. derece (birinci sınıfa ayrılmış): Birinci sınıfa ayrılmış hakimlerin ve savcıların maaşları, yaklaşık 28 bin TL’dir.

1. derece (24 yıl): 24 yıl deneyimi olan birinci sınıf hakimlerin ve savcıların maaşları, 35 bin Türk lirasına kadar çıkabilmektedir.

Hakim ve savcı alımı olacak mı?

Hakim ve savcı yardımcılığının getirildiğini ve uygulamanın 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacağını aktaran Bozdağ, hakim ve savcı yardımcılarının usta-çırak ilişkisiyle yetiştirileceğini anlattı.

Süresi 2 yıl olan adaylık kaldırılarak yerine getirilen 3 yıl süreli hakim ve savcı yardımcılığının önemli bir adım olduğunu belirten Bakan Bozdağ, sürenin 3 yıla çıkarılması nedeniyle yaşanabilecek sorunları önlemek için yeni uygulama başlamadan yeni hakim ve savcı adayı alımı yapılması kararı alındığını bildirdi.

Bakan Bozdağ, "Son bir hakim ve savcı adaylığı sınavı açma kararı aldık. Bu sınavı 26-27 Kasım tarihlerinde yapacağız. Bu sınav kapsamında 1500 hakim ve savcı adayı alacağız." bilgisini paylaştı.