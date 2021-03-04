Hakim ve savcı yardımcılığı nedir? Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı nasıl olacak, başvuru şartları neler?

Hakim ve savcı yardımcılığı nedir? Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı nasıl olacak, başvuru şartları neler?

Başkan Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda "Hakim ve savcı yardımcılığını sisteme kazandırıyoruz" dedi. Ardından Hakim ve savcı yardımcılığı hakkında araştırmalar hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Yargıdaki unvanlı görevler için kıdem şartı aranacak. Hakim ve savcı yardımcılığını sisteme kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından ''Hakim ve savcı yardımcılığı nedir? Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı nasıl olacak, başvuru şartları neler?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Peki, hakim ve savcı yardımcılığı nedir? Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı nasıl olacak, başvuru şartları neler?

HAKİM VE SAVCI YARDIMLIĞI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde hakim ve savcı yardımcılığı kadrosu ile ilgili düzenlemer yer alıyordu.

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde, hakim ve savcı yardımcılığı kadrosuna ilişkin, “bu kadronun oluşturulması, bir yandan mesleğe hazırlık döneminin daha etkin geçirilmesini, diğer yandan hâkim ve savcılara yargısal faaliyetlerinde destek imkânlarının artırılmasını temin edecektir” ifadeleri yer aldı.

Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi oluşturulacak ve mesleğe giriş usulü değiştirilecektir.

Türk yargı sistemine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacaktır.

Bu kadroda geçen belli süreden sonra hakimlik ve savcılık mesleğine geçiş için ayrıca bir sınav yapılacaktır.

Hakim ve savcı yardımcılarının mesleğe daha iyi hazırlanmaları için adalet hizmetlerine katılımı sağlanacaktır.

Hakim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinin akademik bir yaklaşımla yeni bir kurumsal yapıya kavuşturulması için Türkiye Adalet Akademisi kurulacaktır.

İnsan hakları hukukunun meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerin bir parçası olması sağlanacaktır.

Hukuk metodolojisi ve hukuki argümantasyon programlarının meslek öncesi ve meslek içi eğitimlere kazandırılması sağlanacaktır.

Yargı teşkilatında sürekli ve zorunlu eğitim modeline geçilecektir.

Hizmet içi eğitimler hakim ve savcıların terfilerinde dikkate alınan kriterlerden biri olacaktır.

Hukuk ve ceza yargılamalarında sistemin parçalarını oluşturan yeni ya da yeterince uygulanmayan müesseseler ile uzmanlık gerektiren alanlara yönelik eğitimler düzenlenecektir.

Adli kollukla ortak eğitim çalışmaları düzenlenecektir.

Yurt dışında yabancı dil öğrenimi gören ve lisansüstü eğitim alan hakim ve savcı sayısı artırılacaktır.

HAKİM VE SAVCI YARDIMLIĞI SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hakim ve savcı yardımcılığı sınavına hukuk mesleklerine giriş sınavında başarılı olan hukuk fakültesi mezunları ile belirli bir süre avukatlık yapanlar başvurabilecek.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınavı ve başvuru şartları ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.