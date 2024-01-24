Hakim ve savcı yardımcılığı sınav sonuçları belli oldu 23-24 Aralık'ta yapılan hakim ve savcı yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı.

AA & Ensonhaber

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1000 hakim ve savcı yardımcılığı alımına ilişkin sınavın 23-24 Aralık'ta yapıldığını hatırlattı.

"Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum"

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları tebrik eden Tunç, "Bu sınavla ilk kez hakim savcı yardımcılığı uygulamasını hayata geçirmiş oluyoruz. Hakim savcı yardımcılarımızın tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde daha nitelikli yetişmesini hedeflediğimiz bu uygulamanın adalet teşkilatımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.