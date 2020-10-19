Hakim ve Savcılar Genel Kurulu, FETÖ bağlantılı 11 hakim ve savcıyı ihraç etti

Hakim ve Savcılar Genel Kurulu, FETÖ bağlantılı 11 hakim ve savcıyı ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu'nda (HSK), FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti belirlenen hakim ve savcıların durumu görüşüldü.

Genel Kurul'da yapılan değerlendirmelerde, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, örgütün mahrem imamlarına ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları dikkate alınarak 11 hakim ve savcının FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu sonucuna varıldı.

11 HAKİM VE SAVCININ İHRACINA KARAR VERİLDİ

Kurul, bu nedenlerle 11 hakim ve savcının ihracına karar verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte HSK tarafından 4 bin 500'den fazla hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılmış ve bu kişiler meslekten ihraç edilmişti.