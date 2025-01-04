’Hakim ve savcılar güvenlik için 155’i arayacak’ haberleri sonrası EGM'den açıklama

İHA

Bazı basın yayın organlarından ‘İçişleri Bakanlığı'ndan tartışmalı koruma kararı: Hakim ve savcılar güvenlik için 155’i arayacak’ başlıklı paylaşımlar yapıldı.

Haberler sonrası EGM'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

EGM, söz konusu paylaşımlar ile ilgili olarak basın açıklaması yayınladı.

TEHDİT BİLGİLERİ EĞERLENDİRİLDİ

Açıklamada, koruma hizmetlerinin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20'nci maddesi kapsamında yerine getirildiği, istihbarat ve terör birimlerinden edinilen tehdit bilgileri, ilgili kurumların görüşleriyle birlikte değerlendirilerek sonuçlandırıldığı ifade edildi.

"İTİRAZA KONU OLAN KARARLARA YÖNELİK, MERKEZ KORUMA KOMİSYONU'NCA YENİDEN DEĞRELENDİRME YAPILMAKTADIR"

Koruma hizmetinin, ‘Çağrı Üzerine Koruma, Yakın Koruma ve Özel Koruma’ olmak üzere 3 şekilde yerine getirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

İlgili mevzuat kapsamında; terör tehdidi olduğu belirlenen yargı mensuplarımıza, komisyonca uygun görülen koruma tedbiri uygulanmaktadır. Bu iş ve işlemler, ilgili kurum/kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir komisyon marifetiyle yürütülmekte ve kararlar oy çokluğuyla alınmaktadır. Merkez Koruma Komisyonunda bulunan ilgili Bakanlık temsilcisinin, komisyonda yargı mensuplarımız için alınan kararlara yönelik herhangi bir itirazının bulunmadığı yalnızca 10 koruma kararının uygulanma şekline katılmadığı anlaşılmaktadır. İtiraza konu olan kararlara yönelik, Merkez Koruma Komisyonu'nca yeniden değerlendirme yapılmaktadır.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Hakim ve savcılar güvenlik için 155’ arayacağına ilişkin haberlerde yer alan iddiaların gerçeği kesinlikle yansıtmadığı da belirtilerek, maksatlı bir biçimde kurumların hedef alındığı da dile getirildi.