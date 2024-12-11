Hakim ve savcılara poliklinik muayenesinde öncelik

Hakim ve savcılar için yeni bir karar gündeme geldi.

Daha önce hakim ve savcılar için, havalimanlarında üst aramasının yapılmamasına karar verilmiş ancak bu durum daha sonra Danıştay tarafından bozulmuştu.

Yeni gündeme gelen karar ise "sağlıkla" alakalı.

Sağlık Bakanlığı'nın yeni yayınladığı genelgede, "Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları", poliklinik muayenelerinde öncelikli gruplar arasında yer aldı.

"ÖNCELİK SIRASINI ALACAK GRUPLAR..."

Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2024/11 sayılı Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesi'nde 'Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları' sağlık kurum ve kuruluşlarında poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar arasında olacak.

TARTIŞMA YARATTI

Diğer taraftan, diğer meslek gruplarına tanınan muayene önceliği hakkının hekimlere tanınmaması da sosyal medyada tartışma yarattı.

KARAR GÖRE ÖNCELİK SIRALAMASI ŞU ŞEKİLDE:

1. Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),



2. Engelli hastalar,



3. Hamileler,



4. 65 yaş üstü hastalar,



5. Yedi yaşından küçük çocuklar,



6. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gaziler ile aileleri,



7. 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden Sağlık Bakanlığımıza devredilen sağlık kuruluşlarında geçerli olmak üzere, öncelikli olarak garnizon dışında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile emekli TSK, J. Gn. K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler.



8. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı olan çocuklar,



9. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hakkında koruyucu tedbir kararı olan ya da kadın konuk evinden hizmet alan kadın ve beraberindeki çocuklar,



10.Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları