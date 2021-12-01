Hekimlere ek gösterge zammı Meclis'ten geçti

Sağlık Bakanı Koca’nın daha önce açıkladığı, doktor ve diş hekimlerinin ek ödeme ve ek göstergelerinde değişiklik TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti grup toplantısının ardından sağlıkçılara yönelik zamlarla ilgili konuştu.

Hekimlere 5.000 TL'ye kadar zam planlandığını belirten Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz" dedi.

DOKTOLARA EK GÖSTERGE ZAMMINDA YENİ GELİŞME

Bakan Koca'nın açıklamalarının üzerinden henüz 4 saat geçmişken, konu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Doktorların maaş ve ek göstergeleriyle ilgili önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

PRATİSYEN HEKİMLERE 2 BİN 500, UZMAN DOKTORLARA İSE 5 BİN LİRA EK GÖSTERGE ZAMMI

Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi.