Hakkari beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı... Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde bastıran kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömülürken, ilçede kar kalınlığı giderek artıyor. Okullara 1 gün ara verilirken, karın tadını gençler çıkardı.

İHA

Yurdun dört bir yanından kar haberleri geliyor...

Meteoroloji'nin uyarılarından sonra Hakkari'de de kar yağışı etkili oldu.

Kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti

Yüksekova merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi, yüksek rakımlı kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti. Araçlar kar içinde kaldı.

Yüksekova-Van ve Yüksekova-Şemdinli karayolunda tipiden dolayı sürücülerin de ilerlemekte zorlandığı öğrenildi.

Karın tadını gençler çıkardı

Kar yağışına en çok sevinen gençler ise kendilerini dışarıya atarak kar topu oynayıp kardan adam yaparken, o anı fotoğrafladı.

Kar yağışına sevinen Ferit Fırat isimli genç, “Zaten son zamanlar öyle bir kar yağışı olmuyordu. Ama iki gündür aralıklı kar yağışı etkisini sürdürüyor. Arkadaşlarla bu fırsatı kaçırmamak için dışarıya çıktık ve o güzel manzarayı fotoğrafladık.” dedi.

Öte yandan Yüksekova Karayolları 17. Şube Şefliği, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdaresi'nin Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yol temizleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Okullara 1 gün ara

Yoğun kar yağışından dolayı Hakkari İl Hıfzıssıhha Kurulu; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak 2024 Cuma günü tarihi itibariyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)