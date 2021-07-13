Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e makamında silahlı saldırı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, bir polis memurunun silahlı saldırısında şehit oldu.

Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu'nun bir kadın komiseri taciz ettiği gerekçesiyle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher tutanak tuttu.

Yaşanan olay nedeniyle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e kin besleyen Hasan Cevher, yemekhanede dehşet saçtı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Başından ve omzundan yaralanan Cevher, hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayak şehit oldu.

AYAĞINDAN VURUP YAKALADILAR

Saldırının ardından yemekhaneden kaçmaya çalışan Nasuh Çulcu ise ayağından vurularak yakalandı.

HAKKARİ VALİLİĞİ'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Yaşanan olaya ilişkin Hakkari Valiliği'nden açıklama geldi.

Açıklamada, "13.07.2021 günü saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur" denildi.

ÖZEL HAREKAT'TAN ÇEVİK KUVVET'E

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu'nun daha önce Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı bu sırada karıştığı bir olay nedeniyle Çevik Şube Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi.

TAYİN TARTIŞMASI

Çulcu ile Hasan Cevher arasında tayin konusunda da tartışma yaşandığı bölgeden gelen bilgiler arasında.