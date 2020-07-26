Hakkari kırsalında 1 terörist öldürüldü

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İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen hava destekli operasyon kapsamında, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, bölücü terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlar başarı ile devam ediyor..

İçişleri Bakanlığı tarafından, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce hava destekli operasyon düzenlendiği duyuruldu.

1 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.