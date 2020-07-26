Dolar
6.848
0.0657%
Euro
7.9826
0.5529%
Altın
1901.53
0.7465%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
66143.87
1.0195%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Hakkari kırsalında 1 terörist öldürüldü

    İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen hava destekli operasyon kapsamında, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 11:23
    • Güncelleme : 26.07.2020 - 11:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari kırsalında 1 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, bölücü terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlar başarı ile devam ediyor..

    İçişleri Bakanlığı tarafından, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce hava destekli operasyon düzenlendiği duyuruldu.

    1 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

    Hakkari kırsalında 1 terörist öldürüldü #1

    Görüş Bildir