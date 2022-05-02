Hakkari köylerinde 2 yıl ara verilen bayram geleneklerine tekrar kavuşuldu

Aksu ve Derecik ilçelerinin köylüleri, dedelerinden kalan bayram geleneklerini yüzyıllardır sürdürüyor. Pandemi nedeniyle ara verilen gelenekler, bugün itibarıyla gerçekleştirilmeye başlandı.

Hakkari Yüksekova'nın Aksu ve Derecik ilçesinin Balkaya köylerinde yaşayanlar, bayramlaşma geleneğini asırlardır yaşatıyor.

2 yıldır pandemi nedeniyle bayramda bir araya gelemeyen her iki köyün sakinleri, bayram namazı sonrası birbirleriyle bayramlaştıktan sonra mezarlıklara giderek dua etti.

Daha sonra köylerde belirlenen evlerde kahvaltı yapan vatandaşlar, toplu olarak ev ev dolaşıp birbirleriyle bayramlaştı.

"Köyün en büyüğü olduğumdan burada kahvaltı yapıyoruz"

Yüksekova'ya bağlı 150 haneli Aksu köyünde yaşayan Hacı Süleyman Durna (80), atalarından kalan bayramlaşma geleneğinin köylerinde hala devam ettiğini belirterek, "Her bayramda sabah bayram namazı sonrası mezarlığa gidip, ölenlerimizi andıktan sonra, kahvaltı için köyün en büyüğü olduğumdan burada kahvaltı yapıyoruz.





"İki yılın hasretini gidermiş olduk"

Ardından hep birlikte ev ev dolaşıp, ilkin hasta ve yaşlılarımızın bayramını kutluyoruz. Eskiden beri dedelerimizden gelen bir gelenektir. Bizler de bu geleneğini hep birlikte sürdürüyoruz. İki yıldır pandemi nedeniyle bayramlaşmıyorduk. Bu yıl pandemi süreci bittikten sonra yine kucaklaşarak iki yılın hasretini gidermiş olduk" dedi.

Bayram için görevden dönüyor

Rüstem Durna ise, küçüklüğünden beri bu geleneğe şahitlik ettiğini, il dışına göreve gittiğinde bile bu geleneğe uymak için bayramda köye döndüğünü söyledi.

Bayram heyecanı diğer köylerde de yaşandı

Derecik ilçesine bağlı Balkaya köyünde de bayramlaşma heyecanı yaşandı. 2 yıldır pandemi nedeniyle bayramlaşamayan köylüler, bu yıl toplu bayramlaşma yaptı. Erol Kaya, 2 yıl aradan sonra bayramda bir araya gelip, yakınlarıyla bayramlaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

























