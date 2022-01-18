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- Hakkari şehidi Ayberk Soyutemiz'e veda
Hakkari şehidi Ayberk Soyutemiz'e veda
El bombasının kazara patlamasıyla şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.
- İHA
- 18.01.2022 - 14:10
- Güncelleme : 18.01.2022 - 14:19
Hakkari Yükseova'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz, Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'ndeki nöbeti sırasında el bombasının kaza sonucu patlamasıyla şehit düşmüştü.
Şehidimizin cenazesi olumsuz hava şartları nedeniyle köylülerin de desteğiyle üs bölgesinden alınarak törenle memleketi Kırşehir'e uğurlanmıştı.
23 yaşındaki şehit Ayberk Soyutemiz için bugün cenaze töreni düzenlendi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Soyutemiz'in naaşı, öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akpınar ilçesine bağlı Hanyerisarıkaya köyünde defnedildi.