Euro
9.5547
0.4%
Dolar
7.8775
0.2%
Altın
466.15
0.87%
Borsa
1.322
-0.26%
Bitcoin
150.330
0.62%
EXEN Coin
11.52
4.91%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Hakkari şehidi, Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı

    Hakkari'de meydana gelen araç kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler, toprağa verildi.
    • DHA
    • 02.12.2020 - 18:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari şehidi, Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı

    Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üs bölgesinde ikmal malzemesi taşıyan askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler (25), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    MEMELEKETİNDE DEFNEDİLDİ

    Şehit Güler'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, dün gece Hakkari’de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Kütahya’ya getirildi.

    Şehit Güler için Tavşanlı ilçesine bağlı Ömerbey Mahallesi Beke Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

    İkindi vakti İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy tarafından koronavirüs tedbirlerine uyularak kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Osman Güler, Ömerbey Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Törene katılanlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

    Hakkari şehidi, Kütahya da son yolculuğuna uğurlandı #1

    Hakkari şehidi, Kütahya da son yolculuğuna uğurlandı #2

    Hakkari şehidi, Kütahya da son yolculuğuna uğurlandı #3

    Hakkari şehidi, Kütahya da son yolculuğuna uğurlandı #4

    Hakkari şehidi, Kütahya da son yolculuğuna uğurlandı #5

    Hakkari şehidi, Kütahya da son yolculuğuna uğurlandı #6

    Hakkari şehidi, Kütahya da son yolculuğuna uğurlandı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir