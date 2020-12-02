Hakkari şehidi, Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de meydana gelen araç kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler, toprağa verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üs bölgesinde ikmal malzemesi taşıyan askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler (25), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MEMELEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Şehit Güler'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, dün gece Hakkari’de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Kütahya’ya getirildi.

Şehit Güler için Tavşanlı ilçesine bağlı Ömerbey Mahallesi Beke Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi vakti İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy tarafından koronavirüs tedbirlerine uyularak kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Osman Güler, Ömerbey Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene katılanlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

























