Hakkari Üniversitesi'nin yapımı tamamlandı

Kapasitesini artırmak ve bilimsel altyapısını güçlendirmek amacıyla 100 milyon lira yatırım yapılan Hakkari Üniversitesi'nin Zeynel Bey Yerleşkesi'nin yapımı bitti.

Hakkari'de 2008'de kurulan ve 3 fakülte ve bir meslek yüksekokulu ile eğitim öğretime başlayan Hakkari Üniversitesi'nin birinci etabı tamamlandı.

Hızla gelişen üniversitenin ihtiyaçlarına cevap vermek, fiziki alanları ile altyapısını geliştirmek ve potansiyelini artırmak için 100 milyon liralık yatırımla Keklikpınar Mahallesi'nde yaklaşık 50 bin metrekare kapalı alana sahip Zeynel Bey Yerleşkesi kuruldu.

ÜNİVERSİTENİN NEREDEYSE EKSİĞİ KALMADI

Mühendislik, iktisadi idari bilimler, ilahiyat, güzel sanatlar ve sağlık bilimleri fakülteleri, sağlık bilimleri meslek yüksekokul, 5 laboratuvar, merkezi derslikler, 40 amfi, 4 konferans salonu, 2 bin kişilik kapalı spor kompleksi, 8 dinlenme ve çalışma alanı, yemekhane ve kafeterya gibi bölümlerden oluşan yerleşkenin birinci etap çalışmaları tamamlandı.

TAŞINMA SÜRECİ BAŞLADI

Hakkari Objektif haber sitesine açıklamalarda bulunan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Zeynelbey Yerleşkesine taşınma sürecinin başladığını belirterek, birkaç gün içinde hem merkezi derslik binasına hem de lojmanlara taşınmayı planladıklarını söyledi.