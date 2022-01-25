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Hakkari-Van karayoluna çığ düştü

Hakkari-Van karayoluna çığ düştü

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan yol ekiplerin müdahalesiyle açılırken, çığ sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadı.