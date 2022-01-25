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- Hakkari-Van karayoluna çığ düştü
Hakkari-Van karayoluna çığ düştü
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan yol ekiplerin müdahalesiyle açılırken, çığ sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadı.
- İHA
- 25.01.2022 - 13:51
- Güncelleme : 25.01.2022 - 14:09
Hakkari-Van karayolu üzerindeki Hurdacılar mevkiinde iki ayrı noktaya çığ düştü.
Çığ nedeniyle ulaşım çift taraflı trafiğe kapandı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Yolda mahsur kalan sürücülerin durumu karayolları ekiplerine bildirildi. Ekipler tarafından bölgede hemen çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda yol kısa sürede ulaşıma açıldı.
"ŞANS ESERİ YOLDAN GEÇEN OLMADI"
Sürücülerden Mehmet Zeki Gür, Hakkari’ye gelmek isterken yola çığ düştüğünü belirterek, “Hurdacılar mevkii civarında çığdan dolayı yol kapanmıştı. Yaklaşık 20 dakika bekledik. Aynı bölgeye iki ayrı çığ inmişti. Şans eseri yoldan geçen olmamış. Karayolları ekiplerine haber verdik. Ekipler iş makinesiyle yolu kısa sürede açtı.” dedi.
Hakkari-Van karayoluna çığ düştü