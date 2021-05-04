Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarında arama faaliyetleri sürüyor

Sınır hatlarında yapılan arama çalışmaları neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlara ilişkin bilgi, MSB’nin Twitter hesabı üzerinden verildi.

Hakkari, Van ve Hatay sınır hatlarında terör ile mücadele hız kesmeden sürüyor.

Hudutlarda görev yapan Mehmetçik, keşif ve gözlem çalışmaları ile teröre darbe indirmeye devam ediyor.

Son olarak, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile sınır hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaştı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan çalışmalar neticesinden Hakkari, Van ve Hatay sınır hatlarında 106 adet tabanca, 62,5 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği duyuruldu.

MSB PAYLAŞIMI

MSB, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

"Hudut Kartallarımızın Hakkâri, Van ve Hatay hudut hatlarında yaptıkları arama-tarama faaliyetlerinde; 106 adet tabanca, 389 adet tabanca gövdesi, 1.604 adet muhtelif silah parçası, 62,5 kg uyuşturucu madde ve 13.630 paket sigara ele geçirildi.”