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Haber Merkezi

Ulaşımda atılan adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor...

Bu kapsamda Türkiye dev bir esere daha kavuştu...

YENİKÖPRÜ TÜNELİ HİZMETE AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari-Yüksekova Yolu üzerindeki Yeniköprü Tüneli’nin trafiğe açıldığını duyurdu.

SEYAHAT SÜRESİ 18 DAKİKA KISALDI

Hakkari-Yüksekova yolundaki Yeniköprü Tüneli'nin 3 bin 965 metre uzunluğunda olduğu bilgisini veren Uraloğlu, "Yol üzerindeki Yeniköprü Tüneli trafiğe açıldı. Tünelin açılmasıyla Yeniköprü ile Yüksekova arası 5 kilometre kısaldı, seyahat süresi 40 dakikadan 22 dakikaya indi. Seyahat süresi 18 dakika kısaldı." değerlendirmesinde bulundu.

"HEYELAN RİSKİ ORTADAN KALDIRILDI"

Uraloğlu, tünelin açılmasıyla, kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiğin rahatladığına, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlandığına işaret ederek, mevcut yolda bulunan keskin kurplar, heyelan riski ve büyük yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerin ortadan kaldırıldığını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında 12 metrelik mevcut devlet yolunu 2 geliş-2 gidiş şeritli bölünmüş yol haline getirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.