İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırındaki 3 bin rakımda bulunan Çobanpınar köyü yakınlarında çalışmalar aralıksız sürüyor.
Yaklaşık 7 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.
Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz yürütüyor.
7 metrelik kar tünelleri
Özellikle yüksek kesimlerde sıkıntılar yaşanmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.
Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri soğuk havalara rağmen Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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