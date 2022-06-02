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    Hakkari'da, gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasak

    İl sınırları içerisinde 3-17 Haziran tarihlerini kapsayan gösteri ve yürüyüş yasağı getirildi.
    • 02.06.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 17:21
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    Hakkari'da, gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasak

    Hakkari Valiliği, il sınırları içerisinde 3 Haziran 2022 tarihi saat 00.01’den 17 Haziran 2022 tarihi saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını açıkladı.

    Kentte yürüyüşlerin yanı sıra, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü hava faaliyetleri ile açlık grevi, çadır kurma, imza kampanyası düzenleme ve dilek feneri, balon uçurmanın da yasak olduğu belirtildi.

    Valilik açıklaması

    İHA’nın haberine göre; valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    “Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, meydana gelebilecek muhtemel provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi hükümleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 3 Haziran 2022 tarihi saat 00.01’den 17 Haziran 2022 tarihi saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, ses-yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, drone, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır.”

    Hakkari da, gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasak #1


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