Hakkari'de 1 terörist daha ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim oldu

İHA

Sayısı gün geçtikçe azalan teröristlere yönelik kahraman Mehmetçik'in operasyonları sürüyor.

Bu kapsamda ülke huzurunu bozmak için hain girişimlerde bulunan teröristler cezasız kalmıyor.

Terör örgütü çözülüyor

Böylelikle yurt içi, sınır ve sınır ötesindeki operasyonlarla PKK'lı teröristler ve örgütün sözde üst düzey yöneticileri tek tek yakalanıyor.

Öte yandan terör örgütü PKK'daki çözülme de devam ediyor.

"Teslim olan terörist tutuklandı"

Son olarak Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) ve ikna faaliyetleri çerçevesinde 1 erkek bölücü terör örgütü mensubunun ailesi ve kendisi ile yapılan görüşmeler neticesinde 14 Eylül 2023 günü Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan ülkemize teslim olması sağlanmış. İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip 18 Eylül 2023 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.