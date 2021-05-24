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    Hakkari'de 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

    Yüksekova'da polis ekipleri; ilçe merkezine yakın dere yatağında, narkotik köpek 'Tipi' ile yapılan aramada 101 kilo 200 gram eroin ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 24.05.2021 - 22:46
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    Hakkari'de 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

    101 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

    Polis, narkotik köpek 'Tipi' yardımıyla eroinin saklandığı ilçe merkezine yakın dere yağında arama yaptı.

    Aramada dere yatağına gizlenen 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken,  soruşturma sürüyor.

    Hakkari de 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi #1

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