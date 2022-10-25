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    Hakkari'de 2 bölge 'özel güvenlik bölgesi' olarak belirlendi

    Terörle mücadele kapsamında Yüksekova'nın 2 bölgesinde özel güvenlik bölgeleri oluşturuldu. Valilikten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır" denildi.
    • 25.10.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 09:31
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    Hakkari'de 2 bölge 'özel güvenlik bölgesi' olarak belirlendi

    Yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadele sürüyor.

    Bu kapsamda güvenlik güçleri, teröre ve terörise adeta nefes aldırmıyor.

    Son olarak Hakkari Valiliği tarafından dün bir açıklama yapıldı.

    15 gün sürecek

    Açıklamada, kentin Yüksekova ilçesinde iki bölgenin, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

    Öte yandan terör örgütlerinin terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği öne sürüldü.

    Hakkari de 2 bölge özel güvenlik bölgesi olarak belirlendi #1

    "Vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar"

    Bu eylemler neticesinde vatandaşların seyahat etme hakkını da kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

    Son gün 8 Kasım

    AA'nın aktarımına göre; bu tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince ilçedeki "Tatlıcak-Keçili" kırsalı ile "Keçili" kırsalı bölgelerinin 25 Ekim saat 00.00'dan 8 Kasım saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedildi.

    Hakkari de 2 bölge özel güvenlik bölgesi olarak belirlendi #2


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