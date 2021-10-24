Hakkari'de 2 teörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınır hattından yurda sızan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

''KARAYILAN'IN DA SIRASI GELİYOR''

Yaptığı paylaşımda, "Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi. Çukurca sınırından sızan 2 terörist; J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar, gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor" ifadelerini kullandı.