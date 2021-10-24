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    Hakkari'de 2 teörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınır hattından yurda sızan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesabından paylaştı.
    • DHA
    • 24.10.2021 - 07:15
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    Hakkari'de 2 teörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

    ''KARAYILAN'IN DA SIRASI GELİYOR''

    Yaptığı paylaşımda, "Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi. Çukurca sınırından sızan 2 terörist;  J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar, gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor" ifadelerini kullandı.

    Hakkari de 2 teörist etkisiz hale getirildi #1

     

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