Hakkari'de 270 kilo eroin ele geçirildi

Yüksekova ilçesinde, araziye gizlenmiş 270 kilogram eroin ve 25 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Güvenlik güçleri, PKK'nın finansman ayağı olan uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Hakkari'de PKK'ya bir darbe daha vuruldu.

270 KİLO EROİN BULUNDU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, araziye gizlenmiş 270 kilogram eroin ve 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Konuya ilişkin açıklama Hakkari Valiliği'nden yapıldı.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.