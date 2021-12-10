Hakkari'de 3 şehit için askeri tören düzenlendi

Hakkari'de 3 şehit için askeri tören düzenlendi

'Pençe- Yıldırım'operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 3 askerin cenazeleri, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki tören sonrası memleketlerine uğurlandı.

Irak'ı kuzeyindeki 'Pençe- Yıldırım' operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda piyade uzman çavuşlar Ali Sarı (30), İdris Aksöz (23) ve Doğanay Çelik (23) şehit oldu.

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

TÖREN ALANINDA DUALAR OKUNDU

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, tören alanında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri ve dualar okundu.

Hakkari'de 3 şehit için askeri tören düzenlendi ViDEO

ÇOK SAYIDA KİŞİ TAZİYEDE BULUNDU

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri, polis ve askerler katıldı.

CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Askeri tören sonrası Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'ndan Doğanay Çelik'in cenazesi Yozgat'a, Ali Sarı'nın cenazesi Balıkesir'e ve İdris Aksöz'ün cenazesi İstanbul'a uğurlandı.





































