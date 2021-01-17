Euro
9.0118
0.49%
Dolar
7.4586
1.33%
Altın
437.78
0.06%
Borsa
1.524
-1.43%
Bitcoin
270.750
-1.90%
EXEN Coin
15.72
26.67%
-0ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu -0 C

    Hakkari'de 4 kilo 400 gram eroin ve silah ele geçirildi

    Yüksekova ilçesinde araziye gömülü 4 kilo 400 gram eroin ve silah bulundu.
    • AA
    • 17.01.2021 - 18:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari'de 4 kilo 400 gram eroin ve silah ele geçirildi

    Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

    UYUŞTURUCU VE KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

    Bu kapsamda, dün Yüksekova ilçesi Keçili köyü Ericek mezrasında yapılan aramada, araziye gömülü 6 paket içinde 4 kilo 400 gram eroin ve AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

    Hakkari de 4 kilo 400 gram eroin ve silah ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir