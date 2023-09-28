Hakkari'de 4 mahalleye ilk kez asfalt döküldü! Mahalleli iş makinelerinin başında toplandı... Kentte altyapı çalışmaları kapsamında başlatılan projede 4 mahalleye ilk kez asfalt döküldü. Mahalleli, ekiplere çay ve börek ikram etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Hakkari Belediyesi kentte yenileme çalışmaları başlattı. Başlatılan asfalt çalışmaları kentte aralıksız olarak devam ediyor. Bir ay içerisinde 4 ayrı semti asfalta kavuşturan belediye ekipleri, kendin değişik mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sokaklara asfalt döküldü Medrese Mahallesi Muhtarı Cebbar Aydın, mahallelerinde ilk defa ara cadde ve sokakların asfaltla kaplandığını söyledi. Vatandaş yollara çıktı Medrese Mahallesi Gumbetasor semtinin tarihte ilk defa asfalta kavuşturulduğunu söyleyen muhtar Aydın, emeği geçen herkese teşekkür etti. İş makinelerinin başında toplanan bazı mahalle sakinleri, asfalt sevinci yaşadıklarını ifade ederek asfalt ekibine çay ve çörek ikramında bulundu. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)