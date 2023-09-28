İHA
Hakkari Belediyesi kentte yenileme çalışmaları başlattı.
Başlatılan asfalt çalışmaları kentte aralıksız olarak devam ediyor.
Bir ay içerisinde 4 ayrı semti asfalta kavuşturan belediye ekipleri, kendin değişik mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Sokaklara asfalt döküldü
Medrese Mahallesi Muhtarı Cebbar Aydın, mahallelerinde ilk defa ara cadde ve sokakların asfaltla kaplandığını söyledi.
Vatandaş yollara çıktı
Medrese Mahallesi Gumbetasor semtinin tarihte ilk defa asfalta kavuşturulduğunu söyleyen muhtar Aydın, emeği geçen herkese teşekkür etti.
İş makinelerinin başında toplanan bazı mahalle sakinleri, asfalt sevinci yaşadıklarını ifade ederek asfalt ekibine çay ve çörek ikramında bulundu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)