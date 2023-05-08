Hakkari'de aşiret düğünü: Geline 15 kilo altın takıldı Jirki aşireti liderinin oğlu için yapılan düğüne 10 bin kişi katılırken damada 5 milyon 300 bin TL, İranlı geline ise 15 kilo altın takıldığı düğün dudak uçuklattı.

İHA

Aşiret düğünleri gündem olmaya devam ediyor...

Bu kez Jirki aşireti düğününde takılan takılar göz doldurdu.

Sık sık yüklü miktardaki takılarla ön plana çıkan aşiret düğünü, Hakkari'de yapıldı.

Hakkari’de son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti.

Jirki aşireti lideri Necman Adıyaman'ın oğlu Hazım Adıyaman ve İranlı Mahana Abdollahi çifti için iki gün iki gece süren görkemli bir düğün töreni yapıldı.

Geline 15 kilo altın takıldı

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı düğünde damada 5 milyon 300 bin TL, geline ise 15 kilo altın takıldı.

"Düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz"

Damadın babası Jirki aşiret lideri Necman Adıyaman ve sağdıç Abdulkadir Seyitoğlu, düğün törenlerine iştirak eden herkese teşekkür ederek şöyle dedi:

Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen değerli konuklarımız bizi ziyadesiyle mutlu etti. Düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz.

Çok sayıda davetli katıldı

Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde yapılan düğün törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mete Salavat Pınar, Şırnak Beytüşşebap'taki Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman, Ertoşi aşireti lideri İskender Ertuş, bölgedeki diğer aşiret liderleri, kanaat önderleri, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı.