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- Hakkari'de askeri araçla tır çarpıştı: 1 yaralı
Hakkari'de askeri araçla tır çarpıştı: 1 yaralı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde askeri araçla tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
- İHA
- 25.06.2020 - 19:16
Hakkari'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçeleri arasındaki Güzelkonak köyü yakınlarında meydana gelen kazada, ‘Kirpi’ adı verilen askeri araçla tırın çarpışması sonucu tır şoförü yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
TIR ŞOFÖRÜ HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yaralı tır şoförü bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.