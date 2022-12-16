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    Hakkari'de askeri üs bölgesi yolunda kar kalınlığı 4 metreyi aştı

    Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Göllerbaşı Askeri Üs Bölgesi'nin yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol ulaşıma tekrar açıldı.
    • 16.12.2022 - 18:11
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    Hakkari'de askeri üs bölgesi yolunda kar kalınlığı 4 metreyi aştı

    Hakkari Yüksekova’da 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nın bulunduğu Düz Tepe üs bölgesinde  bir hafta önce kar yağışı etkili oldu.

    Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede bulunan askeri üs bölgesinin yolu da bu nedenle ulaşıma kapandı.

    Ekipler çalışma başlattı

    İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Göllerbaşı'ndaki  Düz Tepe askeri üs bölgesinin yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri hemen harekete geçerek çalışma başlattı.

    Yol ulaşıma açıldı

    Yapılan çalışmalar sonucu 7 kilometrelik yol, 3 günde yer yer 4 metreyi aşan kardan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

    Hakkari de askeri üs bölgesi yolunda kar kalınlığı 4 metreyi aştı #1

    Hakkari de askeri üs bölgesi yolunda kar kalınlığı 4 metreyi aştı #2

    Hakkari de askeri üs bölgesi yolunda kar kalınlığı 4 metreyi aştı #3

    Hakkari de askeri üs bölgesi yolunda kar kalınlığı 4 metreyi aştı #4

    Hakkari de askeri üs bölgesi yolunda kar kalınlığı 4 metreyi aştı #5

    Hakkari de askeri üs bölgesi yolunda kar kalınlığı 4 metreyi aştı #6


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