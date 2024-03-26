Hakkari'de başıboş köpeklerin saldırısına uğradı: Hastanelik oldu Sabah okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından tabucu olan kız, tek isteğinin sokak köpeklerinin toplanması olduğunu söyledi.

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DHA

Başıboş köpeklerin saldırıları bitmek bilmiyor...

Sokak köpeklerinin saldırıları bazen ufak sıyrıklarla atlatılsa da bazen ölüme ve travmatik sonuçlara yol açıyor.

Son olarak olayın adresi Hakkari oldu.

Okula giderken saldırdılar

Yüksekova ilçesinde saat 07.00 sıralarında okula giden 10'uncu sınıf öğrencisi Özge Sinci, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Tedavi altına alındı

Çevredekilerin kurtardığı Sinci, bacağından ve kalçasından yaralanırken sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Küçük kız, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu oldu.

"Tek istediğim, belediyenin başıboş köpekleri toplaması"

Özge Sinci, "Bağırdıktan sonra çevredekiler beni görüp, kurtardı. Sağ kalçam ve sol bacağımda yaralandım. Daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldüm. Buradaki tedavimin ardından taburcu edildim. Şimdi evimde dinleniyorum. Tek istediğim, belediyenin başıboş köpekleri toplaması. Bugün bu köpekler bana saldırdı, yarın başka öğrenciye saldırmasın. Bugün okulda sınavım vardı, o sınavıma da giremedim." dedi.

Özge'nin teyzesi Vilan Çiftçi ise başıboş köpeklerin hayvan barınağına götürülmesini istedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)