Hakkari'de çığ felaketi: Onlarca araç yolda kaldı Yoğun kar yağışının olduğu bölgede düşen çığ yolu tamamen kapatırken, ekipler temizleme çalışmalarına başladı. Onlarca aracın yolda kaldığı olayda, çığın düşüş anı bir vatandaşın cep telefonuna anbean yansıdı.

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DHA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı olumsuz hava şartlarını beraberinde getirmeye devam ediyor.

En yüksek kar kalınlığına sahip olan Hakkari'de, felaketin eşiğinden dönüldü.

Tüneller kapandı

Kentte etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle Hakkari-Çukurca kara yolunun 7'nci kilometresine çığ düştü.

Karayolları 11'inci Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 2013'te yaptırılan 408 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki çığ tünelleri, düşen çığ nedeniyle tamamen kapandı.

Ekipler harekete geçti

Kara yolunda ulaşım sağlanamazken ekipler, karları temizlemek için yoğun çalışma başlattı.

Düşen çığda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Sürücüler mağdur oldu

Çığ nedeniyle kapanan yolda çalışmalar devam ederken, onlarca araç saatlerdir bekletiliyor.

O anlar kamerada

Bu arada çığın düşme anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)