Hakkari'de çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.
Valilikten açıklama
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne ait 1 adet Doçka uçaksavar, 550 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 1 adet savunma tipi el bombası, 112 adet battaniye, 5 adet akü, 7 adet piknik tüpü, 4 adet mutfak tüpü, 50 çift ayakkabı, 7 jelikan mazot, 8 adet hilti ucu, 1 adet fırın, 1 adet mutfak ocağı, 6 adet güç kaynağı, 2 adet tol EYP anahtar sistemi, çok sayıda mutfak malzemesi, örgütsel doküman, elektrik malzemesi ve kadın hijyen malzemesi ele geçirildi" denildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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