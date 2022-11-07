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    Hakkari'de dağlara PKK'lı teröristler için 'teslim ol' bildirisi dağıtıldı

    Güvenlik güçleri tarafından, terör örgütü PKK mensuplarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla dağlara 2 ayrı bildiri atıldı. Bildiride, örgüt mensuplarının ailelerine kavuşma anları yer aldı.
    • 07.11.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 12:48
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    Hakkari'de dağlara PKK'lı teröristler için 'teslim ol' bildirisi dağıtıldı

    Kahraman Mehmetçik, terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

    Yurt içi ve sınır bölgelerinde başlatılan operasyonlarla, terörün Türkiye gündeminden çıkarılması amaçlanıyor.

    Bu kapsamda PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerince tek tek avlanıyor. Öte yandan PKK'lıların teslim olmalarına yönelik faaliyetler de sürdürülüyor.

    Teröristler için bildiri bırakıldı

    Mehmetçik, 2020 yılında yürütülen ikna çalışmalarıyla çözülme sürecine giren teröristler için bir yandan operasyonlarına devam ederken bir yandan da teslim olmaları için barınma alanlarına, geçiş güzergahlarına, kırsal alanlar gibi birçok bölgeye bildiri bırakıyor.

    Hakkari de dağlara PKK lı teröristler için teslim ol bildirisi dağıtıldı #1

    2 ayrı bildiride pişmanlık yasası yer aldı

    Son olarak Hakkari'nin Çukurca ilçesinde helikopterle dağlara bildiri atılıp, PKK'lı teröristlere 'Teslim olun' çağrısı yapıldı.

    Teslim olan PKK'lıların ailelerine kavuşma anlarının yer aldığı Kürtçe ve Türkçe basılan 2 ayrı bildiride, pişmanlık yasasına dikkat çekildi.

    Hakkari'de dağlara PKK'lı teröristler için 'teslim ol' bildirisi dağıtıldı VİDEO

    Hakkari de dağlara PKK lı teröristler için teslim ol bildirisi dağıtıldı #2

    "Gençliğini seni kullananlara heba etme"

    'Gerçeklerin farkında ol' başlıklı bildiride ayrıca şu ifadeler yer aldı:

    "Liderlerin seni bırakıp kendi canlarını düşünerek kaçtı. Annen sana sarılsın! Gözyaşları artık son bulsun! Ailelerine kavuşan arkadaşların gibi sen de ailene kavuş. Gençliğini seni kullananlara heba etme. Ölüm korkusuyla yaşamak yerine, ailene kavuş, huzur içinde yaşa."

    Hakkari de dağlara PKK lı teröristler için teslim ol bildirisi dağıtıldı #3

    Hakkari de dağlara PKK lı teröristler için teslim ol bildirisi dağıtıldı #4

    Hakkari de dağlara PKK lı teröristler için teslim ol bildirisi dağıtıldı #5

    Hakkari de dağlara PKK lı teröristler için teslim ol bildirisi dağıtıldı #6

    Hakkari de dağlara PKK lı teröristler için teslim ol bildirisi dağıtıldı #7


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