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İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 gün önce Avaşin Deresi’ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Necir Kom'u bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Zorlu arazi şartlarına rağmen onlarca kişilik ekip, genç çocuğa ulaşabilmek için yoğun çaba harcıyor.

DEVLETİN TÜM EKİPLERİ SAHADA

İbrahim’in kaybolduğu gün olan geçtiğimiz cumartesiden bu yana süren çalışmalara Jandarma Özel Asayiş Komando (JÖAK), AFAD, JAK, dalgıç polisler, UMKE, Yüksekova İlçe Özel İdaresi, Kızılay ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri katılıyor.

Ankara’dan gelen 18 kişilik özel JÖAK ekibi de arama faaliyetlerine destek veriyor.

‘SÜRECİ CUMHURBAŞKANIMIZ VE BAKANIMIZ DA TAKİP EDİYOR’

AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, bölgede İHA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İbrahim kardeşimizin suya kapılmasının ardından arama çalışmaları sürüyor. Dere hem çok hırçın hem de su seviyesi oldukça yüksek. AFAD, JAK ve Ankara'dan gelen özel ekipler sualtı taraması yapıyor. Ayrıca çevre köylerden gönüllüler de destek veriyor. Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanımız süreci yakından takip ediyor. Dün valimiz de ekibiyle buradaydı. Devletimiz tüm imkânlarını seferber etti. Allah’tan ümidimizi kesmeden çalışmalara devam ediyoruz.”

VATANDAŞLARA UYARI: ‘SU AFFETMİYOR’

Bölgenin coğrafi zorluklarına da dikkat çeken Zeydin Kaya, vatandaşlara uyarılarda bulundu: “Burası deniz değil, ayağın kaydığı anda su affetmiyor. Bölgede benzer pek çok üzücü olay yaşandı. Piknik yapalım, doğayla iç içe olalım ama tedbiri elden bırakmayalım. Aileyi ve annesini ziyaret ettik. Bu zor günlerde yanlarındayız.”

BÖLGE HALKI DA SEFERBER

İbrahim’e ulaşmak için zamanla yarışan ekiplerin yanı sıra, bölge halkı da bu zorlu süreçte aileye destek vermek için ellerinden geleni yapıyor.

Çevre köylerden gelen gönüllüler hem arama ekiplerine yardımcı oluyor hem de ailenin yanında duruyor.