Hakkari'de eğitime kar tatili Hakkari'de etkili olan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün ara verildi.

AA & Ensonhaber

Hakkari Valilisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kent genelinde gece saatlerinde başlayacak kar ve yağmurun sabah da etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yağışlar nedeniyle sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu bildirilen açıklamada 19 Mart Salı günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, halk eğitim ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Engelli ve hamile personel izinli sayılacak

Açıklamada kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.