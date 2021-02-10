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    Hakkari’de 'Eren-9 Kazan-Han Yaylası' operasyonu başlatıldı

    Operasyonda jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 218 personel görev alıyor.
    • İHA
    • 10.02.2021 - 09:52
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    Hakkari’de 'Eren-9 Kazan-Han Yaylası' operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de “Eren-9 Kazan-Han Yaylası” operasyonu başlatıldı.

    Operasyonda jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 218 personel görev alıyor.

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