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    Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu başladı

    İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de barınan hain teröristlere yönelik operasyon için düğmeye bastı.
    • 19.04.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 10:03
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    Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu başladı

    Kahraman Türk askeri, terör örgütü PKK'yı her yerden kıstırıyor.

    Örgütü ülke gündeminden çıkarmak için canları uğruna mücadele veren askerlerimiz, bugün Hakkari'de yeni bir operasyona başladı.

    654 personel sahada

    'Eren Abluka-2 (Hakkari-Kavaklı) Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu'nda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 654 personel görev aldı.

    DHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı operasyona ilişkin açıklama yaparak yurt içinde yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiğini vurguladı.

    Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu başladı VİDEO

    Hakkari de Eren Abluka-2 Operasyonu başladı #1

    Hakkari de Eren Abluka-2 Operasyonu başladı #2

    Hakkari de Eren Abluka-2 Operasyonu başladı #3

    Hakkari de Eren Abluka-2 Operasyonu başladı #4

    Hakkari de Eren Abluka-2 Operasyonu başladı #5


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