Hakkari'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari'de 688 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cevdet Özdaş operasyonunun başladığı duyuruldu.

Kahraman Mehmetçik, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmakta kararlı.

Bu kapsamda yurt içinde ve sınır bölgelerinde terörle mücadele başarıyla sürüyor.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yurdun birçok bölgesinde yeni operasyonlar başlatılıyor.

Yüksekova'da yeni operasyon

Son olarak Hakkari'nin Yüksekova bölgesinde, 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cevdet Özdaş Operasyonu' başlatıldı.

688 personel görevde

İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan operasyonda, 688 personel ve 43 operasyonel tim görev alıyor.

Bakanlık tarafından yapılan Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.