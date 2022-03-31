Hakkari'de Eren Kış-32 Operasyonu başladı

Hakkari'de barınan teröristlere yönelik başlatılan operasyona 710 personel katıldı.

Kahraman Türk askeri terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Ülke huzurunu bozmak isteyen hain teröristler, İçişleri Bakanlığınca başlatılan operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Bu kapsamda son olarak Hakkari'de "Eren Kış-32 (Hakkari-Öveç) Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu" başlatıldı.

710 PERSONEL GÖREVDE

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ile polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 710 personel 48 operasyonel tim görev aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği vurgulandı.