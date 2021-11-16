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    Hakkari'de 'Eren Kış-4 Operasyonu' başlatıldı

    Hakkari'de bin 240 kişilik personelin katılımı ile 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi-Han Yaylası) Operasyonu' başladı.
    • AA
    • 16.11.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 10:38
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    Hakkari'de 'Eren Kış-4 Operasyonu' başlatıldı

    Türkiye, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmaya kararlı...

    Bölgelerde barındığı değerlendirilen teröristler, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla başlatılan operasyonlar kapsamında tek tek yok ediliyor.

    EREN KIŞ-4 OPERASYONU

    Son olarak bugün itibariyle Hakkari'de, 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi-Han Yaylası) Operasyonu' başlatıldı.

    Hakkari'de 'Eren Kış-4 Operasyonu' başlatıldı ViDEO

    BİN 240 PERSONEL GÖREVDE

    Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 240 kişilik personel görev aldı.

    Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonlarının halkın desteği ile "inançlı" ve "kararlı" bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

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