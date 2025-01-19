Hakkari'de Eslem'in ölümü sonrası bölgedeki sokak köpekleri toplanıyor

DHA

Başıboş sokak köpeği sorunu son olarak Hakkari'de ortaya çıktı.

Sayılarındaki fazlalık ve saldırganlıkları nedeniyle kamuoyunun huzurunu bozan başıboş sokak köpekleri bir can daha aldı...

Yüksekova ilçesinde dün öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında Eslem Teker, dün ilçedeki kütüphaneden kitap almak için evden çıktı.

KÜÇÜK ESLEM'E SALDIRDILAR

Teker, evlerinin yakınındaki boş alanda başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Durumu fark eden çevredekiler, köpeklere müdahale ederek uzaklaştırdı.

Ağır yaralanan Eslem Teker için ambulans çağırıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teker, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADILAR

Ancak Teker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Saldırı sonrası Yüksekova Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, olayın yaşandığı bölgedeki sokak köpeklerini toplamaya başladı.

Şu ana kadar toplanan 20'den fazla sokak köpeği, Suüstü köyündeki hayvan barınağına götürüldü.

"BAŞIBOŞ KÖPEKLER DAHA ÖNCE TOPLANMALIYDI"

Mahallede oturan Mehmet Ayhan, sokak köpekleri ile ilgili daha önce önlem alınması gerektiğini belirterek, "Keşke belediye ekipleri, sokak köpeklerini önceden toplasaydı. Bir canımız gittikten sonra, pek bir faydası olmaz. Eslem'in ölümü sonrası hem bizim hem de çocukların psikolojisi bozuldu. Acı olaydan sonra bugün dükkanımı açmadım. Köpek korkusundan dolayı çocuklarımız tek başına dışarı çıkamıyor. Bizler eşlik ediyoruz. Belediyenin hayvan barınağı olduğu halde neden bu köpekler başıboş geziyor. Bu konuda önlem alınması gerekir" dedi.