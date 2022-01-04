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    Hakkari'de göç etmeyen leylek köyün maskotu oldu

    4 yıl önce bir evin bacasına yuva yaparak yaz kış göç etmeyen leylek, köyün maskotu oldu.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 12:41
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    Hakkari'de göç etmeyen leylek köyün maskotu oldu

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 yıl önce Akalın köyüne göçle gelen leylek, Bahadin Akış adlı vatandaşın evinin bacasına yuva yaptı.

    LEYLEK, 4 YILDIR KÖYÜ TERK ETMİYOR

    Sonbaharda göçmen kuşların gitmesine rağmen köyü terk etmeyen leyleğe köylüler, gözü gibi bakıyor.

    Kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen bölgeden göç etmeyen leylek, köylüler tarafından çoğu zaman balıkla besleniyor.

    "ARTIK O BU KÖYÜN FERDİ"

    Bahadin Akış, leyleği kendi elleriyle beslediğini belirterek, "Leylek 4 sene önce göçle köyümüze geldi. En güzel tarafı benim evin bacasına yuva yapmasıdır. Artık o bu köyün bir ferdi. Biz onu balıkla besliyoruz. Ben kendi ellerimle besliyorum. O yuvasından çıktığı zaman ben gider yuvasına balıkları bırakıyorum. Alıştık ona. Köye gelen vatandaşlar onu görmeden gitmiyorlar. Bizim de çağrımız, dışarıda kalan tüm canlılara merhamet edelim ki merhametle karşılık bulalım." dedi.

    Hakkari de göç etmeyen leylek köyün maskotu oldu #1

    Hakkari de göç etmeyen leylek köyün maskotu oldu #2

    Hakkari de göç etmeyen leylek köyün maskotu oldu #3


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