Hakkari'de hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

AA & Ensonhaber

Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olabileceği vurgulanan açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan ve çatı uçmalarına neden olan şiddetli rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağı öngörülüyor. Bu doğrultuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent için turuncu uyarı yapıldı. Yaşanması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgazdan kaynaklı zehirlenmeler, çığ ve çamur şeklinde yağış riskleri göz önünde bulundurularak bazı tedbirler alındı" denildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bu kapsamda il merkezi, Şemdinli, Çukurca, Derecik ve Yüksekova ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi: