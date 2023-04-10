Hakkari'de HDP açılışında terör propagandası Yüksekova'da HDP'nin seçim bürosu açılışında bir grup terör örgütü PKK lehine yasa dışı slogan atınca, polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

DHA Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, seçim kampanyasına başladı. Bu kapsamda Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seçim bürosu açıldı. Cengiz Topel Caddesi'nde yapılan açılışa, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Diyarbakır Mliletvekili Feleknaz Uca, Hakkari Milletvekili Sait Dede ve partililer katıldı. Açılışta şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Bu sırada bir grup, yasa dışı slogan atmaya başladı. Polis müdahale etti Polis de uyarıda bulundu. Polis araçlarına taş atıp, sloganlarını sürdüren gruba, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi. Müdahale sonrası gruptakiler dağıldı.