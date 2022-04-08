Hakkari'de HDP önünde gösteri düzenlendi

Dağa kaçırılan evlatlarını geri isteyen aileler bir araya geldi. HDP önündeki eylemde "PKK kaybedecek, anneler kazanacak" mesajı verildi.

Diyarbakır'da olduğu gibi Hakkari'de de aileler, dağa kaçırılan evlatları için ayağa kalktı.

HDP'yi çocuklarının dağa kaçırılması nedeniyle suçlayan aileler, söz konusu partinin il başkanlığı binası önünde toplandı.

Diyarbakır anneleriyle dayanışma mesajı

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri, Diyarbakır anneleri ile omuz omuza evlat nöbetinde" yazılı pankartlar Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarını taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak parti binasının önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

"Evlatlarımızı kurtaracağız"

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, azimle seslerini yükselten anneler sayesinde terör örgütünün elinde bulunan evlatlarını kurtaracaklarına inandıklarını söyledi.

"Gün birlik ve beraberlik günü"

Evlat nöbetindeki tüm annelerle birlikte terörün son bulmasını istediklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Teröre lanet ediyoruz. Bizler buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, gün birlik, beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın. Hain PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün.

"PKK kaybedecek, anneler kazanacak"



Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır, bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır."

Ailelerin eylemine bazı şehit yakınları da destek verdi.