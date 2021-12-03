Hakkari'deki evlat nöbetinde 22'nci hafta

Terör örgütü PKK'nın çocuklarını kaçırdığını söyleyen ailelerin başlattığı eylem devam ediyor. Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla slogan atan 10 aile, HDP binası önüne yürüdü.

Çocukları terör örgütü PKK tafarından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor...

Hakkari'de, evlatlarının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 22'nci haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

SLOGANLARLA TEPKİ GÖSTERDİLER

Aileler; ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı.

Hakkari'de HDP önündeki evlat nöbetinde 22'nci hafta

"KAHROLSUN PKK"

Aileler, bina önüne geldiklerinde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları attı. Parti binasında HDP'liler, yüksek sesle müzik açıp, eylemi engellemeye çalışırken, aileler ise slogan atarak tepki gösterdi.

"ÇOCUKLARIMIZA KAVUŞACAĞIZ"

Eyleme katılan Leyla Çiftçi, Türkiye'de terör sorunu olduğunu belirterek, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye’nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde payınızı istediğiniz kadar inkar edin. Bunu herkes biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak, evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyoruz." dedi.

Polis, HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atıp, yürüyen aileler için güvenlik önlemi aldı.